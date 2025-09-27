Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео

Огневое поражение электроподстанции с применением беспилотника в украинском Чернигове попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Изнанка». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

На видео можно заметить несколько ударов, в результате которых начался пожар, в воздух поднялись огромные клубы черного дыма.

Ранее российские войска поразили пункт управления беспилотниками ВСУ. Позиция противника располагалась в районе села Карасевка в Харьковской области. В Минобороны рассказали, что для нанесения удара использовались БПЛА «Герань-2».

Также стало известно, что российские войска после форсирования реки Нитриус закрепились на западном берегу и начали продвижение в Новоселовке ДНР. На улицах Шевченко и Первомайской зачищено около 50 жилых домов и хозяйственных построек. Под огневым контролем российских сил находятся позиции ВСУ в районе поселкового совета и школы. В Минобороны РФ пока не комментировали данную информацию.