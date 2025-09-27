Дочь погибшей от суррогата в Ленобласти рассказала детали смерти матери Дочь жертвы отравления суррогатом заявила, что мать не жаловалась на здоровье

Дочь погибшей от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области Земфиры Павлюковой заявила, что ее мать не жаловалась на самочувствие перед смертью. В интервью телеканалу РЕН ТВ женщина отметила, что знала об употреблении матерью спиртного. Однако она сообщила, что не располагает информацией о том, где погибшая приобретала данный продукт.

В принципе, все нормально было. Она не жаловалась. Она мне звонила. Еще, вот как сказать, немного датая была. И получилось так, что вот она просто легла спать и не проснулась, — заявила собеседница телеканала.

Ранее суд принял решение об аресте одного из фигурантов уголовного дела о суррогатном алкоголе в Ленинградской области. Мужчина пробудет в СИЗО в течение одного месяца и 30 суток.

До этого Следственный комитет России подтвердил факт гибели шести жителей Волосовского района. При экспертизе у погибших было обнаружено высокое содержание метилового спирта в крови. По информации ведомства, смертельные случаи произошли в период с 10 по 17 сентября. Проведенные исследования показали, что уровень токсина в организмах пострадавших представлял прямую угрозу для жизни.