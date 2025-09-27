Одного из фигурантов резонансного дела о суррогатном алкоголе арестовали

Избрана мера пресечения в отношении одного из подозреваемых по уголовному делу об отравлении суррогатным алкоголем <...> в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток, — говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет России подтвердил гибель шести жителей Волосовского района, у которых обнаружили высокое содержание метилового спирта в крови. По данным ведомства, трагедия произошла в период с 10 по 17 сентября. Экспертизы показали, что уровень токсина в организме был опасен для жизни.

До этого стало известно, что после отравления жителей Сланцевского и Волосовского районов силовики изъяли более тысячи литров суррогатного алкоголя. Подозреваемыми по делу проходят восемь человек. Родственница одного из погибших нашла у него дома на холодильнике записку, которая указывала на подозреваемого в распространении «паленки». По словам женщины, на ней было написано: «Отдать Бойцу 300 рублей».