В Киеве узаконили коммунальный террор за долги по ЖКУ

В Киеве узаконили коммунальный террор за долги по ЖКУ В Киеве коммунальщики нанимают коллекторов для взыскания долгов за ЖКУ

Коммунальщики в Киеве наняли коллекторов для взыскания долгов, сообщает ТСН. С компанией «Антанта Консалтинг» заключен контракт на сумму 1,5 млн гривен (3 млн рублей) до конца 2025 года.

Агентство получит доступ к данным неплательщиков и начнет работу стандартными методами — обзвонами, письмами и личными встречами. Решение принято на фоне резкого роста задолженности после повышения тарифов.

Жители Киева считают новые начисления необоснованными и массово отказываются платить. Управляющие компании, выигравшие тендер с нарушениями, фактически удвоили стоимость услуг. Скандал, несмотря на огласку, не получил реакции со стороны властей.

Ранее сообщалось, что продукты на Украине подорожали более чем на 20% за последний год. При этом стоимость некоторых оказалась выше, чем в странах Евросоюза. Производители объясняют рост цен трудностями, возникшими из-за конфликта с Россией, повышением себестоимости и высокими наценками розничных сетей.

СМИ между тем сообщили, что Украине в 2026 году потребуется дополнительное финансирование в размере $23 млрд (1,9 трлн рублей) для покрытия растущего бюджетного дефицита из-за США. Киев ведет переговоры с Еврокомиссией и МВФ о новых механизмах финансовой поддержки.