В Госдуме предложили кардинально изменить подход к работе «раздолжнителей»

Платить «раздолжнителям» стоит только за удачное списание долгов, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что надо быстрее реализовать инициативу Центробанка РФ и Генпрокуратуры о привлечении «раздолжнителей» к ответственности.

Считаю, что надо быстрее реализовать инициативу ЦБ и Генпрокуратуры о привлечении к ответственности «раздолжнителей», готов внести соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы. Более того, я считаю, что надо прописать и норму, в соответствии с которой «раздолжнители» могут получать вознаграждение только по итогам реализации того договора, который они заключили с соответствующим лицом, которое получило заем и у которого возникли проблемы, — пояснил Аксаков.

Депутат отметил, что было бы правильно, если бы сначала «раздолжнитель» выполнял свою работу, а уже после получал вознаграждение вне зависимости от той суммы, которая у лица осталась.

Например, 10%. Я думаю, что это правильный подход для того, чтобы не было злоупотребления, когда «раздолжнители» получают деньги, а человек все равно остается должен, причем приличную сумму. Фактически это мошенничество, — заключил парламентарий.

Ранее стало известно о планах Банка России и Генпрокуратуры ограничить работу так называемых раздолжнителей — консультантов, предлагающих услуги по решению проблем с долгами. По данным РБК, ежегодно россияне отдают «раздолжнителям» до 50 млрд рублей, тогда как те предлагают заведомо ложные решения проблем с долгами, что приводит к финансовым потерям.