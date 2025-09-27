У обвиняемого в терроризме слесаря нашли второе гражданство Обвиняемый в терроризме слесарь из Москвы оказался гражданином России и Израиля

Слесарь-сборщик оборонного предприятия, арестованный в Москве по обвинению в терроризме и вандализме, имеет двойное гражданство, сообщает РИА Новости. Согласно судебным документам, мужчина является гражданином как России, так и Израиля.

Мужчине предъявлены обвинения по пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ — совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору, пункту «а» части 1 статьи 214 — акты вандализма. Подробности уголовного дела следственными органами не разглашаются.

По данным журналистов, адвокат пытался добиться отмены «суровой» меры пресечения в виде заключения под стражу для его подзащитного. Защитник указывал, что наличие второго гражданства не является «безусловным основанием» для содержания в следственном изоляторе. Однако судья согласился с доводами следствия о том, что обвиняемый может скрыться от предварительного расследования и суда.

Ранее сообщалось, что сотрудника «Матч ТВ» арестовали за финансирование терроризма после перевода денег движению «Артподготовка» (признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) через специальный сервис. В суде мужчина уверял, что в момент пожертвования не знал, кто возглавляет движение.