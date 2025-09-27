Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 16:47

У обвиняемого в терроризме слесаря нашли второе гражданство

Обвиняемый в терроризме слесарь из Москвы оказался гражданином России и Израиля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Слесарь-сборщик оборонного предприятия, арестованный в Москве по обвинению в терроризме и вандализме, имеет двойное гражданство, сообщает РИА Новости. Согласно судебным документам, мужчина является гражданином как России, так и Израиля.

Мужчине предъявлены обвинения по пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ — совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору, пункту «а» части 1 статьи 214 — акты вандализма. Подробности уголовного дела следственными органами не разглашаются.

По данным журналистов, адвокат пытался добиться отмены «суровой» меры пресечения в виде заключения под стражу для его подзащитного. Защитник указывал, что наличие второго гражданства не является «безусловным основанием» для содержания в следственном изоляторе. Однако судья согласился с доводами следствия о том, что обвиняемый может скрыться от предварительного расследования и суда.

Ранее сообщалось, что сотрудника «Матч ТВ» арестовали за финансирование терроризма после перевода денег движению «Артподготовка» (признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) через специальный сервис. В суде мужчина уверял, что в момент пожертвования не знал, кто возглавляет движение.

терроризм
суды
адвокаты
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Историк назвал фактор, который позволил победить Наполеона и Гитлера
Военэксперт оценил вероятность полного уничтожения энергетики Украины
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.