Названа дата прощания с сыгравшей в «Глухаре» актрисой

Церемония прощания с советской и российской актрисой Людмилой Гавриловой состоится в понедельник, 29 сентября, сообщила ее коллега Евгения Шевченко в социальной сети «ВКонтакте». Тело заслуженной артистки РФ будет кремировано.

Прощание с Людмилой Ивановной состоится 29 сентября в 11:00 [мск] по адресу: Окольная, 4 (Николо-Архангельский крематорий), — говорится в сообщении.

Людмила Гаврилова скончалась 24 сентября в возрасте 73 лет. Она известна зрителям по ролям в сериале «Глухарь» и фильме «Мимино».

Актриса скончалась от хронической недостаточности печени. Такую информацию представил ее сын.

