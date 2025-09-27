Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 17:28

Названа дата прощания с сыгравшей в «Глухаре» актрисой

Прощание с актрисой Гавриловой состоится 29 сентября

Людмила Гаврилова Людмила Гаврилова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Церемония прощания с советской и российской актрисой Людмилой Гавриловой состоится в понедельник, 29 сентября, сообщила ее коллега Евгения Шевченко в социальной сети «ВКонтакте». Тело заслуженной артистки РФ будет кремировано.

Прощание с Людмилой Ивановной состоится 29 сентября в 11:00 [мск] по адресу: Окольная, 4 (Николо-Архангельский крематорий), — говорится в сообщении.

Людмила Гаврилова скончалась 24 сентября в возрасте 73 лет. Она известна зрителям по ролям в сериале «Глухарь» и фильме «Мимино».

Актриса скончалась от хронической недостаточности печени. Такую информацию представил ее сын.

Ранее сообщалось, что американская актриса Пэт Кроули, прославившаяся ролями в сериалах «Династия», «Друзья» и «Зачарованные», умерла за два дня до своего 92-летия. Смерть наступила по естественным причинам. По словам ее сына, она мирно ушла из жизни в собственном доме. Кроули родилась 17 сентября 1933 года в Пенсильвании. Ее дебют на Бродвее состоялся в 1950 году в спектакле «Южный акцент», однако настоящая известность пришла к ней с началом телевизионных съемок.

актрисы
смерти
кино
сериалы
