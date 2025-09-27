Немецкий оборонный концерн Rheinmetall предлагал властям Эстонии построить в стране завод по производству боеприпасов, но Таллину не понравились условия сделки, заявил глава эстонского Министерства обороны Ханно Певкур. По его словам, которые передает телерадиокомпания ERR, строительство предприятия сильно ударило бы по налогоплательщикам.

Из кармана эстонских налогоплательщиков ушла бы очень большая сумма — сначала на приобретение доли, а затем на обязательство закупок у них (Rheinmetall. — NEWS.ru). И это не включало бы в себя контрольный пакет акций для Эстонии, — подчеркнул Певкур.

Он отметил, что Эстония решила провести открытый тендер на выбор производителя боеприпасов, в котором Rheinmetall не участвовал. Первые соглашения, которые должны быть подписаны в ближайшие недели, не налагают на государство никаких больших обязательств, резюмировал министр.

Ранее итальянский журналист Томас Фази заявил, что Таллин пытается начать третью мировую войну из-за крошечного острова Вайндло в Балтийском море. Так он прокомментировал якобы нарушение российскими истребителями воздушного пространства Эстонии. Длина острова составляет 512 метров, ширина — 149 метров.