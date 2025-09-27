Первая в мире женщина — капитан атомного ледокола стала примером для детей Кириенко: капитан ледокола Старовойтова вдохновила школьниц и студенток

Пример первой женщины — капитана атомного ледокола Марины Старовойтовой вдохновил молодежь, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на марафоне «Знание. Первые». После вручения торжественного знака капитана атомного ледокола многие студентки и школьницы задумались о работе в атомном судоходстве, передает ТАСС.

После того как <...> вручили торжественный знак капитана атомного ледокола первой в мире женщине — капитану атомного ледокола Марине Старовойтовой, у нас очень много девчонок, студенток и школьниц, приходили сюда на марафон, <...> многие говорили, что мечтают сделать карьеру в атомном ледокольном флоте, — поделился Кириенко.

Ранее бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Владимир Комоедов подчеркнул, что первое в истории назначение женщины капитаном атомного ледокола свидетельствует о переменах в сознании к лучшему. Как обратил внимание адмирал, раньше считалось, что женщина на корабле — к беде.