Лавров объяснил, почему Европа позволяет Киеву совершать теракты Лавров заявил, что в Европе дозволяют Украине казни и безрассудные диверсии

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обвинил европейские страны в попустительстве в отношении действий властей Украины. Выступая с заявлением на общеполитической дискуссии в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава ведомства отметил, что Европа одержима целью нанести России «стратегическое поражение», поэтому сознательно закрывает глаза на преступления.

Ради этого украинскому режиму дозволено все, включая теракты против политиков и журналистов, пытки и внесудебные казни, неизбирательные бомбардировки гражданских объектов, безрассудные диверсии против атомных электростанций, — сказал министр.

Ранее глава МИД заявил, что корень глобальных кризисов заключается в попытках разделить мир на «цветущий сад» и «джунгли». По его мнению, такой подход подрывает доверие к принципу равноправия государств и порождает конфликты. Министр подчеркнул, что Москва выступает за неукоснительное соблюдение суверенного равенства всех стран.

Также Лавров отметил, что Россия свято чтит память о боевом братстве с союзниками, которые встали на сторону правды в борьбе против германского нацизма и японского милитаризма. Таким образом он напомнил о парадах в Москве и Пекине 9 мая и 3 сентября, посвященных решающему вкладу СССР и Китая в Победу.