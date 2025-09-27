Подготовка Украиной атак на страны Европы является кощунством и терроризмом, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет. Так он отреагировал на сообщения о том, что Киев хочет использовать элементы российских дронов, чтобы преподнести провокацию как якобы нападение России на территорию стран ЕС.

Европейским странам пора прекратить истерики и наконец осознать, что Россия не заинтересована в расширении конфликта и экспансии их территории. Подготовка киевским режимом провокации — это кощунство и терроризм, — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в разрастании конфликта и ради этого намерен с новой силой раскрутить «маховик военного противостояния с Россией», втянув в него как можно больше западных стран. Если у Европы осталось чувство самосохранения, то уже сегодня ей необходимо направить усилия не на дальнейшую поддержку Украины, а на борьбу с киевской властью, резюмировал Шеремет.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что МИД Украины оказался разочарован неспособностью втянуть Будапешт в конфликт с Москвой. По его словам, Венгрия — это суверенное государство, которое не позволит себе быть задействованным в боевых действиях.