Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 14:08

«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева

Шеремет: подготовка Киевом атаки на Европу является кощунством и терроризмом

Михаил Шеремет Михаил Шеремет Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Подготовка Украиной атак на страны Европы является кощунством и терроризмом, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет. Так он отреагировал на сообщения о том, что Киев хочет использовать элементы российских дронов, чтобы преподнести провокацию как якобы нападение России на территорию стран ЕС.

Европейским странам пора прекратить истерики и наконец осознать, что Россия не заинтересована в расширении конфликта и экспансии их территории. Подготовка киевским режимом провокации — это кощунство и терроризм, — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в разрастании конфликта и ради этого намерен с новой силой раскрутить «маховик военного противостояния с Россией», втянув в него как можно больше западных стран. Если у Европы осталось чувство самосохранения, то уже сегодня ей необходимо направить усилия не на дальнейшую поддержку Украины, а на борьбу с киевской властью, резюмировал Шеремет.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что МИД Украины оказался разочарован неспособностью втянуть Будапешт в конфликт с Москвой. По его словам, Венгрия — это суверенное государство, которое не позволит себе быть задействованным в боевых действиях.

Михаил Шеремет
Европа
Украина
провокации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине закрыли главную лазейку для уклонистов от мобилизации
В МИД рассказали, как пытаются разорвать связи России и Казахстана
Песков ответил на вопрос, разрушает ли СВО экономику России
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
Историк назвал фактор, который позволил победить Наполеона и Гитлера
Военэксперт оценил вероятность полного уничтожения энергетики Украины
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.