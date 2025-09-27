Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 сентября 2025 в 19:10

Востоковед раскрыл сроки перерождения в буддизме

Востоковед Маслов заявил, что перерождение в буддизме обычно занимает 40–90 дней

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Срок перерождения в буддизме обычно занимает от 40 до 90 дней, заявил РИА Новости востоковед Алексей Маслов. По его словам, сроки проведения похоронных обрядов определяются региональными обычаями.

Обычно перерождение по разным традициям происходит на 40-й или на 90-й день, в этот период. Не обязательно в той точке, где человек погиб или умер, и не обязательно в той точке, где он родился. Перерождение может состояться в любом месте, — сказал востоковед.

Накануне на Шри-Ланке в результате падения вагона канатной дороги погибли семь буддийских монахов. Среди погибших был монах из Москвы Сергей Веркашанский. Сообщалось, что он может быть кремирован в монастыре, который посещал, поскольку являлся иностранным гражданином.

Друг погибшего на Шри-Ланке Сергея Веркашанского Сотхеара Реал рассказал, что тот мечтал навсегда остаться на острове. Веркашанский практиковал буддизм традиции Тхеравада. Реал отметил, что в Москве погибший проживал со своим пожилым отцом.

буддизм
Шри-Ланка
религии
востоковеды
