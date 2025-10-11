Реликвии Будды Шакьямуни впервые доставили в российский регион

В Калмыкию впервые доставили реликвии Будды Шакьямуни — основателя буддизма, сообщили в пресс-службе правительства республики. Индийская делегация привезла в Элисту так называемые реликвии Капилавасту, имеющие огромную духовную ценность для буддистов всего мира.

Подчеркивается, что эти святыни крайне редко покидают место своего постоянного хранения, и особую значимость имеет то, что первыми возможность увидеть их получили именно жители Калмыкии — региона России с богатыми буддийскими традициями.

В местном храме «Золотая обитель Будды Шакьямуни» уже хранится аналогичная святыня — шарира Будды, которая является одним из главных сокровищ буддийской Сангхи Калмыкии. Кроме того, в 2013 году в регион из Шри-Ланки был привезен и посажен росток дерева Бодхи.

Ранее сообщалось, что Индия вернула связанные с Буддой 334 священные реликвии спустя 127 лет после их вывоза за границу. Артефакты, найденные британским землевладельцем в 1898 году, были выкуплены до начала торгов на аукционе Sotheby's в Гонконге. Среди реликвий — изделия из аметиста, золота и жемчуга. Коллекция, оцененная в $12,8 млн (1 млрд рублей), будет выставлена в музее после официальной церемонии.