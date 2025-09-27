Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 18:35

В Китае раскрыли массовые нарушения трудовых норм при создании iPhone 17

China Labor Watch выявила переработки и задержки зарплат на заводе Apple

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

Нарушения трудового законодательства Китая выявлены на заводе Foxconn, крупнейшего подрядчика Apple, во время подготовки к массовому производству iPhone 17, передает Bloomberg со ссылкой на правозащитников из China Labor Watch. По их данным, на заводе в Чжэнчжоу работники сталкивались с переработками, ночными сменами и задержками выплат. Исследование охватывало период с марта по сентябрь 2025 года, когда компания активно наращивала выпуск новых смартфонов.

В организации отметили, что подобные практики нарушают трудовые права сотрудников и требуют вмешательства властей и корпорации Apple для улучшения условий. Китайские законы предполагают ограничения по рабочему времени и своевременные выплаты, которые на предприятии систематически игнорировались.

Ранее аналитики МТС сообщили, что на модель iPhone 17 Pro Max пришлось не менее 57% всех предзаказов. Они добавили, что наименее востребованными оказались версии iPhone 17 Air с 9% и стандартный iPhone 17 с 3% заказов.

Кроме того, член совета директоров РОСА и «Рутек» Сергей Кравцов заявил, что владельцы iPhone 15 и 16 вряд ли заметят значительные изменения в новой линейке Apple. Он также отметил, что у российских пользователей постепенно появляются собственные аналоги зарубежных устройств.

iPhone
нарушения
труд
заводы
Китай
Тайвань
