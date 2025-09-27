Сын назвал причины смерти актрисы из «Глухаря»

Советская и российская актриса Людмила Гаврилова, известная по ролям в сериале «Глухарь» и фильме «Мимино», скончалась от хронической недостаточности печени, сообщил ТАСС сын артистки Таир Газиев. Церемония прощания с ней запланирована на 29 сентября.

Причина смерти — хроническая недостаточность печени, — сказал собеседник агентства.

Ранее советская и молдавская актриса Нина Дони скончалась в возрасте 89 лет. Информацию о ее смерти распространила пресс-служба Республиканского театра «Лучафэрул». Наибольшую известность артистке принесли роли в сериале «Радости земные», а также участие в спектаклях «Полевые цветы» и «Женитьба». Дони родилась 9 мая 1936 года в Молдавии. Она получила образование в училище имени Щукина в Москве, а позже в Кишиневе совместно с коллегами основала театр «Лучафэрул».

До этого поступали сообщения о кончине во французском Немуре одной из самых ярких актрис итальянского кино Клаудии Кардинале. Ей было 87 лет. Карьера Кардинале в кинематографе началась в 1957 году после ее победы на конкурсе красоты в Тунисе, где главным призом являлась поездка на Венецианский кинофестиваль.