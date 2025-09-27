Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 17:10

Сын назвал причины смерти актрисы из «Глухаря»

Актриса из «Глухаря» Гаврилова умерла из-за хронической недостаточности печени

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Советская и российская актриса Людмила Гаврилова, известная по ролям в сериале «Глухарь» и фильме «Мимино», скончалась от хронической недостаточности печени, сообщил ТАСС сын артистки Таир Газиев. Церемония прощания с ней запланирована на 29 сентября.

Причина смерти — хроническая недостаточность печени, — сказал собеседник агентства.

Ранее советская и молдавская актриса Нина Дони скончалась в возрасте 89 лет. Информацию о ее смерти распространила пресс-служба Республиканского театра «Лучафэрул». Наибольшую известность артистке принесли роли в сериале «Радости земные», а также участие в спектаклях «Полевые цветы» и «Женитьба». Дони родилась 9 мая 1936 года в Молдавии. Она получила образование в училище имени Щукина в Москве, а позже в Кишиневе совместно с коллегами основала театр «Лучафэрул».

До этого поступали сообщения о кончине во французском Немуре одной из самых ярких актрис итальянского кино Клаудии Кардинале. Ей было 87 лет. Карьера Кардинале в кинематографе началась в 1957 году после ее победы на конкурсе красоты в Тунисе, где главным призом являлась поездка на Венецианский кинофестиваль.

культура
смерти
актрисы
сериалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Минобороны РФ заявило об активной зачистке пригородной территории Кировска
На военные аэродромы и ВПК Украины обрушилось высокоточное оружие России
ПВО за сутки сбила более 230 БПЛА, авиабомб и снарядов HIMARS
Раскрыты масштабы возможной продажи суррогата в Ленобласти
Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном
Зеленский анонсировал крупную сделку с США на $90 млрд
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 сентября: где сбои в РФ
Погода в Москве в понедельник, 29 сентября: ждать ли холод и сильные дожди
Стармер оказался самым непопулярным британским премьером в истории
Рубль укрепится? Курс сегодня, 28 сентября, что с долларом, евро и юанем
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.