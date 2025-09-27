Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 18:27

Самолет столкнулся с опорой системы видеонаблюдения из-за поломки тормозов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самолет «Пайпер» столкнулся с опорой системы видеонаблюдения аэропорта Кречевицы в Новгородской области, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. В результате инцидента обошлось без пострадавших. В настоящее время проводится оценка ущерба.

Инцидент привел к повреждению воздушного судна. На борту находился пилот, пострадавших нет. Ущерб устанавливается. Следственными органами осуществляется осмотр места происшествия, проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и причин случившегося, — говорится в публикации.

Как уточнили в ведомстве, причиной аварии оказалась неисправность тормозной системы. Из-за нее сразу после запуска двигателя воздушное судно начало самопроизвольное движение и врезалось в опору.

Ранее летевший из Дубая в Тель-Авив самолет авиакомпании Flydubai совершил вынужденную посадку в Эр-Рияде из-за инсульта у одного из пассажиров. Пострадавшего доставили в местную больницу.

Новгородская область
СК РФ
самолеты
аэропорты
