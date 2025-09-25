Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 12:49

Летевший из Дубая самолет совершил посадку из-за инсульта у пассажира

Самолет совершил вынужденную посадку в Эр-Рияде из-за инсульта у пассажира

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Летевший из Дубая в Тель-Авив самолет авиакомпании Flydubai совершил вынужденную посадку в Эр-Рияде из-за инсульта у одного из пассажиров, сообщает The Times of Israel. Пострадавшего доставили в местную больницу.

Пассажир рейса Ром Гедаси отметил, что авиалайнер более трех часов простоял на взлетной полосе. За это время людей на борту практически не информировали о происходящем.

Мы часами были без связи и не могли связаться с родственниками в Израиле, — сказал Гедаси.

Ранее стало известно, что в аэропорту Иркутска лайнер А-319 авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал взлет после попадания птицы в двигатель, пострадавших нет. На борту самолета находились 91 пассажир и шесть членов экипажа.

Кроме того, экстренную посадку совершил на запасном аэродроме в Атырау в Казахстане самолет, летевший из Екатеринбурга в турецкую Анталью. Рейс ZF-839 вылетел из российского города 8 сентября в 03:28 (01:28 мск). Причины неполадок неизвестны. Для дальнейшего выполнения рейса направили другой самолет.

Также стало известно, что два пассажира американской авиакомпании SkyWest получили травмы после резкого падения самолета более чем на 1300 метров во время турбулентности. В салоне разбросало ручную кладь, сработала система экстренного кислорода.

