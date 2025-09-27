Врач перечислила причины необъяснимого набора веса

В большинстве случаев избыточный вес возникает из-за неправильного питания и недостатка физической активности, однако в некоторых ситуациях проблема может быть связана с высоким уровнем кортизола, заявила эндокринолог Вероника Неудахина в разговоре с Lenta.ru. По ее словам, также проблемы могут быть обусловлены другими гормональными нарушениями.

Хронически повышенный уровень кортизола нарушает процесс метаболизма жировой ткани, вызывая изменение распределения жировых отложений: они начинают накапливаться преимущественно в области лица, шеи, верхней части спины и в области живота, — отметила специалист.

Врач подчеркнула, что случаи, когда лишний вес вызван именно гормональными сбоями, встречаются нечасто. Такой дисбаланс может быть спровоцирован, например, опухолями надпочечников или гипофиза, приводящими к повышенному выделению в кровь кортизола — гормона стресса. Также, по словам Неудахиной, существенное влияние на прибавку в весе может оказывать длительно нелеченный гипотиреоз. Это заболевание характеризуется сниженной функцией щитовидной железы.

Ранее реабилитолог Юрий Корюкалов подтвердил негативное влияние стресса на физическую форму. По его словам, нервное напряжение провоцирует выработку кортизола, который замедляет синтез белка, необходимого для восстановления мышц, и ускоряет процесс их разрушения.