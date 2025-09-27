Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 18:11

Врач перечислила причины необъяснимого набора веса

Врач Неудахина: набор веса может происходить из-за высокого уровня кортизола

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В большинстве случаев избыточный вес возникает из-за неправильного питания и недостатка физической активности, однако в некоторых ситуациях проблема может быть связана с высоким уровнем кортизола, заявила эндокринолог Вероника Неудахина в разговоре с Lenta.ru. По ее словам, также проблемы могут быть обусловлены другими гормональными нарушениями.

Хронически повышенный уровень кортизола нарушает процесс метаболизма жировой ткани, вызывая изменение распределения жировых отложений: они начинают накапливаться преимущественно в области лица, шеи, верхней части спины и в области живота, — отметила специалист.

Врач подчеркнула, что случаи, когда лишний вес вызван именно гормональными сбоями, встречаются нечасто. Такой дисбаланс может быть спровоцирован, например, опухолями надпочечников или гипофиза, приводящими к повышенному выделению в кровь кортизола — гормона стресса. Также, по словам Неудахиной, существенное влияние на прибавку в весе может оказывать длительно нелеченный гипотиреоз. Это заболевание характеризуется сниженной функцией щитовидной железы.

Ранее реабилитолог Юрий Корюкалов подтвердил негативное влияние стресса на физическую форму. По его словам, нервное напряжение провоцирует выработку кортизола, который замедляет синтез белка, необходимого для восстановления мышц, и ускоряет процесс их разрушения.

здоровье
эндокринологи
питание
тело
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев запустил свыше 10 дронов по Курской и Белгородской областям
Болгарский гювеч – овощная вкуснятина в духовке
На Украине закрыли главную лазейку для уклонистов от мобилизации
В МИД рассказали, как пытаются разорвать связи России и Казахстана
Пескову пришлось ответить на каверзный вопрос о влиянии СВО на экономику
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
Историк назвал фактор, который позволил победить Наполеона и Гитлера
Военэксперт оценил вероятность полного уничтожения энергетики Украины
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.