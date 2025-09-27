Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 18:10

Сын актрисы Гавриловой рассказал, где захоронят ее прах

Прах заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой захоронят в Калуге

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прах заслуженной артистки России Людмилы Гавриловой, известной по ролям в фильме «Мимино» и сериале «Глухарь», захоронят в ее родном городе — Калуге, заявил в беседе с ТАСС сын актрисы Таир Газиев. Он также уточнил, что дата похорон еще неизвестна.

Будет кремация. Хоронить я повезу в Калугу. <…> [Даты] пока нет, — подчеркнул собеседник издания.

Гаврилова умерла 24 сентября в возрасте 73 лет. Причиной смерти стала хроническая печеночная недостаточность. Прощание со знаменитостью пройдет 29 сентября в 11:00 мск в Николо-Архангельском крематории на Окольной улице в Балашихе.

Актриса родилась 17 ноября 1951 года, в 1973 году окончила Театральное училище им. Щукина. До 2011 года работала в труппе Московского академического театра сатиры, а затем стала преподавателем кафедры актерского мастерства Щукинского училища. Звание «Заслуженный артист РФ» ей присвоили в 2007 году.

Ранее сообщалось, что прощание с заслуженным артистом России Тиграном Кеосаяном, умершим на 60-м году жизни, состоится 28 сентября в Москве. Как отметила его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян, церемония пройдет в Армянской церкви на Олимпийском проспекте.

актрисы
похороны
Калуга
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Минобороны РФ заявило об активной зачистке пригородной территории Кировска
На военные аэродромы и ВПК Украины обрушилось высокоточное оружие России
ПВО за сутки сбила более 230 БПЛА, авиабомб и снарядов HIMARS
Раскрыты масштабы возможной продажи суррогата в Ленобласти
Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном
Зеленский анонсировал крупную сделку с США на $90 млрд
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 сентября: где сбои в РФ
Погода в Москве в понедельник, 29 сентября: ждать ли холод и сильные дожди
Стармер оказался самым непопулярным британским премьером в истории
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.