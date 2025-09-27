Сын актрисы Гавриловой рассказал, где захоронят ее прах Прах заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой захоронят в Калуге

Прах заслуженной артистки России Людмилы Гавриловой, известной по ролям в фильме «Мимино» и сериале «Глухарь», захоронят в ее родном городе — Калуге, заявил в беседе с ТАСС сын актрисы Таир Газиев. Он также уточнил, что дата похорон еще неизвестна.

Будет кремация. Хоронить я повезу в Калугу. <…> [Даты] пока нет, — подчеркнул собеседник издания.

Гаврилова умерла 24 сентября в возрасте 73 лет. Причиной смерти стала хроническая печеночная недостаточность. Прощание со знаменитостью пройдет 29 сентября в 11:00 мск в Николо-Архангельском крематории на Окольной улице в Балашихе.

Актриса родилась 17 ноября 1951 года, в 1973 году окончила Театральное училище им. Щукина. До 2011 года работала в труппе Московского академического театра сатиры, а затем стала преподавателем кафедры актерского мастерства Щукинского училища. Звание «Заслуженный артист РФ» ей присвоили в 2007 году.

Ранее сообщалось, что прощание с заслуженным артистом России Тиграном Кеосаяном, умершим на 60-м году жизни, состоится 28 сентября в Москве. Как отметила его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян, церемония пройдет в Армянской церкви на Олимпийском проспекте.