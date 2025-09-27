Стилиста Овечкина обвинили в срыве съемок клипа Анны Asti Стилист Панаитова: Овечкин не дал денег на закупку нарядов для клипа Анны Asti

Стилиста Николая Овечкина обвинили в мошенничестве во время съемок клипа Анны Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) «Царица», сообщает Telegram-канал SHOT. С жалобой выступила стилист Александра Панаитова. По ее словам, Овечкин исчез, хотя должен был финансировать закупку образов.

По словам пострадавшей, в результате ей пришлось из личных средств потратить около 1 млн рублей на одежду для участников клипа. При этом в беседе с SHOT сам Овечкин отметил, что не намерен комментировать происходящее.

Ранее певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) обвинила Овечкина в краже 3 млн рублей, выделенных на съемки клипа BOSS. По ее словам, деньги были потрачены на личные нужды, а привлеченные к работе люди не получили оплату.

До этого юрист Илья Русяев пояснил, что стилисту может грозить до 10 лет лишения свободы по статье о мошенничестве или растрате в особо крупном размере. Ключевым условием является доказательство умысла на хищение. При отсутствии прямых доказательств дело могут переквалифицировать на причинение ущерба без хищения с максимальным сроком до двух лет.