Прокуратура Польши предъявила обвинения двум диверсантам-украинцам

Национальная прокуратура Польши заочно предъявила обвинение двум гражданам Украины, подозреваемым в диверсии на железной дороге, заявил в эфире TVP Info пресс-секретарь ведомства Пшемыслав Новак. Он также назвал имена предполагаемых диверсантов — Александр К. и Евгений И.

В ходе многочасового расследования мы получили доказательства, которые указывают на высокую вероятность того, что непосредственными исполнителями этих актов диверсии террористического характера были двое граждан Украины — Александр К. и Евгений И., — сообщил он.

Новак также добавил, что оба предполагаемых участника диверсии выехали из страны. По данным телеканала, их могут приговорить к пожизненному сроку.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал у президента Украины Владимира Зеленского предоставить информацию об украинских гражданах, которые замешаны в диверсиях на польской железной дороге. По словам политика, коллега его заверил, что профильные ведомства и спецслужбы будут активно сотрудничать с польской стороной.