Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 17:40

«Немедленная передача»: Туск обратился к Зеленскому с просьбой

Туск потребовал от Зеленского данные подозреваемых в диверсиях на ж/д

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал у президента Украины Владимира Зеленского предоставить информацию об украинских гражданах, которые замешаны в диверсиях на польской железной дороге, передает TVP Info. Между главами государств состоялся телефонный разговор. По словам политика, Зеленский заверил, что профильные украинские ведомства и спецслужбы будут плотно сотрудничать с польской стороной.

Я сказал президенту Зеленскому, что Польша ожидает немедленной передачи всех возможных данных, — заявил премьер-министр.

Ранее стало известно, что польские спецслужбы ищут еще четырех граждан Украины, подозреваемых в причастности к взрыву на железнодорожной линии Варшава — Люблин 16 ноября. Также сообщалось, что все разыскиваемые в настоящее время находятся на территории страны, а правоохранителям известны их персональные данные.

До этого глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что взрывное устройство, повредившее железнодорожные пути в Польше, показало серьезную угрозу для объектов европейской инфраструктуры. Она выступила за усилению мер безопасности для критически важных объектов.

диверсии
Польша
Украина
Дональд Туск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД ответили, как новый закон облегчит Банку РФ проверку кредитных историй
В России проиндексируют страховые пенсии
Захарова раскрыла правду о «соглашениях» России и США по Украине
Командиры ВСУ не предупредили бойцов об одной детали в Красноармейске
Человек из стали: как 93-летний штангист победил на Кубке России
Названа неочевидная причина приостановки публикаций НАБУ по делу Миндича
В Крыму рассказали, как выросло число агротуристических предприятий
Россиянка сняла на видео бегающих по прилавку с выпечкой крыс
НАБУ перестало публиковать материалы дела Миндича
Петербург начали украшать к Новому году
Эрдоган и Зеленский начали переговоры по Украине
Стало известно, почему россияне не любят отдыхать на Кюрасао
Следователи показали фото машины ГАИ, которую поджег подросток
В ГД раскрыли, сколько у РФ осталось времени на предотвращение войны с НАТО
Биопринтеры и ИИ-двойники: нейросеть предсказала, что нас ждет в 2026 году
Экс-премьер Молдавии пришел к неутешительному выводу о вступлении в ЕС
На Марсе обнаружили камень из другой части Солнечной системы
Многодетная мать столкнулась с шестым по счету кесаревым сечением
В Свердловской области загорелся поезд с мазутом
Названо новое популярное направление для пляжного отдыха зимой
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.