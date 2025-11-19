«Немедленная передача»: Туск обратился к Зеленскому с просьбой Туск потребовал от Зеленского данные подозреваемых в диверсиях на ж/д

Премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал у президента Украины Владимира Зеленского предоставить информацию об украинских гражданах, которые замешаны в диверсиях на польской железной дороге, передает TVP Info. Между главами государств состоялся телефонный разговор. По словам политика, Зеленский заверил, что профильные украинские ведомства и спецслужбы будут плотно сотрудничать с польской стороной.

Я сказал президенту Зеленскому, что Польша ожидает немедленной передачи всех возможных данных, — заявил премьер-министр.

Ранее стало известно, что польские спецслужбы ищут еще четырех граждан Украины, подозреваемых в причастности к взрыву на железнодорожной линии Варшава — Люблин 16 ноября. Также сообщалось, что все разыскиваемые в настоящее время находятся на территории страны, а правоохранителям известны их персональные данные.

До этого глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что взрывное устройство, повредившее железнодорожные пути в Польше, показало серьезную угрозу для объектов европейской инфраструктуры. Она выступила за усилению мер безопасности для критически важных объектов.