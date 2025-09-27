Лукашенко рассказал о необычном навязчивом сне Лукашенко заявил, что ему часто снится предприятие «АСБ-Агро Городец»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему часто снится предприятие «АСБ-Агро Городец», которым он руководил в 1980-е годы. В субботу, 27 сентября, политик посетил его, передает «Пул Первого».

Ложусь спать, постоянно мне «Городец» снится. И снится, что я опять работаю в «Городце», — сказал Лукашенко.

Лидер Белоруссии напомнил, что на посту руководителя внедрял передовые методы работы на предприятии. Визит в «Городец», который не удавалось совершить более полутора лет, президент связал именно с желанием избавиться от навязчивого сна.

Ранее Лукашенко рассказал, что работа в сельском хозяйстве является лучшей. Он добавил, что перепробовал много профессиональных сфер, однако его все равно «тянет к земле».

Между тем глава Минсельхоза России Оксана Лут сообщила, что российские аграрии уже собрали примерно 121 млн тонн зерновых культур, из которых 87 млн тонн составила пшеница. Она отметила, что уборка ведется быстрее, чем в прошлом году, и прогноз на 2025 год по сбору 135 млн тонн зерна, включая 90 млн тонн пшеницы, сохраняется.