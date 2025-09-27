Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 19:07

В Европе раскрыли, зачем создали миф о пьяных русских

Slovo: Запад сформировал миф о пьянстве русских

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Запад намеренно создал стереотип о пьянстве русских ради построения образа врага, сообщает словацкое издание Slovo. По его данным, история показала, что, например, во Франции была «хроническая лихорадка», связанная с распитием спиртных напитков.

Пьяный русский с бутылкой в руке — вот один из самых глубоко въевшихся и стойких национальных стереотипов на свете. Это архетип, который проник в мировую поп-культуру, политические карикатуры и обиход как синоним деструктивного алкоголизма. Но что, если этот образ, глубоко укоренившийся в нашем коллективном сознании, ошибочен?сказано в материале.

Авторы материала отмечают, что Россия получала много денег с продажи водки другим государствам, что удивляло западных коллег, у которых такой практики не существовало. Кроме того, отмечается, что алкоголизм также процветал в Великобритании.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко назвал позицию Европы главным препятствием, мешающим закончить отмену русской культуры в мире. Он констатировал, что Запад пока не настроен на улучшение отношений.

алкоголизм
стереотипы
Россия
Запад
