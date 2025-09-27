Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 06:15

Сон о беременности: неожиданные трактовки для всех

К чему снится беременность? К чему снится беременность? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сон о беременности — один из самых многогранных и интересных символов, который может иметь совершенно разные значения в зависимости от деталей и того, кому он приснился.

Для женщины такой сон часто символизирует начало нового этапа:

  • зарождение творческих идей или бизнес-проектов;

  • внутреннюю трансформацию.

Замужней даме он может сулить прибыль от реализации задуманного, а незамужней — судьбоносный роман или испытания, требующие взвешенных решений. Если же женщина видит себя беременной двойней — это мощный знак удвоения успеха, будь то новые источники дохода или множество одновременно стартующих перспективных дел.

Для мужчины сновидение о беременности также наполнено глубоким смыслом. Увидеть беременной свою спутницу жизни — к новому, гармоничному витку в отношениях. Если же мужчина видит беременным себя самого, это говорит о созревании грандиозных планов, готовности к отцовству или символизирует скорый финансовый успех и стабильность.

В результате сон о беременности нечасто оказывается буквальным предсказанием. Гораздо чаще это метафора роста, начинаний и скрытого потенциала, который готов проявиться в реальной жизни

Ранее мы рассказали, к чему снится увольнение с работы.

сонник
сны
сновидения
беременность
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме порадовалась из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом — готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.