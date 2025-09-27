Отравления в турецком отеле не остались без внимания надзорных органов

Роспотребнадзор направил официальный запрос в Министерство здравоохранения Турции в связи с сообщениями о массовом отравлении туристов в отеле города Кемер, сообщила пресс-служба ведомства. Также аналогичный запрос будет направлен в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

В связи с появлением в СМИ информации о том, что российские туристы отравились в турецком отеле, <...> Роспотребнадзор подготовил официальный запрос в Министерство здравоохранения Турции <...> с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации, — сказано в сообщении.

Ранее представитель отеля Dosinia Luxury Resort в турецком Кемере сообщила об отсутствии жалоб от российских туристов после публикаций о массовом отравлении. Муниципалитет Кемера также подтвердил, что официальные обращения не поступали, но пообещал провести проверку данной информации.

До этого в пятизвездочном отеле было зафиксировано массовое отравление, среди пострадавших оказались десятки туристов, включая семью из России. Двухлетний ребенок был экстренно госпитализирован с симптомами рвоты, диареи и повышенной температуры. Мать ребенка обвинила медицинский персонал в задержке оказания помощи.

Также сообщалось об обрушении потолка в пятизвездочном отеле в турецком Гейнюке. По словам очевидцев, причиной инцидента могла стать повышенная влажность.