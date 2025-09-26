Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 10:22

В турецком отеле с российскими туристами обрушился потолок

В пятизвездочном отеле в турецком Гейнюке потолок обрушился на туристов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В пятизвездочном отеле в турецком Гейнюке потолок обрушился на туристов, сообщил Telegram-канал Mash. Там отметили, что большая часть проживающих в гостинице — россияне.

По словам очевидцев, потолок мог рухнуть из-за высокой влажности. Инцидент произошел во время завтрака, о пострадавших не сообщается.

Ранее в турецком городе Анталья катер для парасейлинга насмерть переехал российскую туристку. Все произошло 25 сентября на курорте Кемер, когда отдыхающая решила заплыть за буйки. Спасатели и очевидцы позвонили в центр экстренной помощи, прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть потерпевшей. Правоохранительные органы начали расследование случившегося.

До этого стало известно, что тайный сброс сточных вод зафиксирован на одном из самых популярных пляжей Турции — пляже Клеопатры в Аланье, где уровень загрязнения превышен почти в тысячу раз. По данным источника, пляж особенно популярен среди российских туристов. Фекальная труба протянулась от пляжа Клеопатры до пещеры Дамлаташ, а загрязненная вода поступает из семи-восьми разных мест.

Турция
отели
потолки
обрушения
инциденты
