В Анталье катер насмерть переехал российскую туристку

В турецком городе Анталья катер для парасейлинга насмерть переехал российскую туристку, сообщает газета Habertürk. По ее данным, все произошло 25 сентября на курорте Кемер, когда отдыхающая решила заплыть за буйки.

Во время отдыха в районе Кемер города Анталья гражданка России <…> погибла в результате столкновения с катером для парасейлинга, принадлежащим компании, занимающейся водными видами спорта, — говорится в материале.

Газета отмечает, что спасатели и очевидцы позвонили в центр экстренной помощи, прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть потерпевшей. Правоохранительные органы начали расследование случившегося. Водитель катера задержан.

