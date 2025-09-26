Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025

В Анталье катер насмерть переехал российскую туристку

В турецком городе Анталья катер для парасейлинга насмерть переехал российскую туристку, сообщает газета Habertürk. По ее данным, все произошло 25 сентября на курорте Кемер, когда отдыхающая решила заплыть за буйки.

Во время отдыха в районе Кемер города Анталья гражданка России <…> погибла в результате столкновения с катером для парасейлинга, принадлежащим компании, занимающейся водными видами спорта, — говорится в материале.

Газета отмечает, что спасатели и очевидцы позвонили в центр экстренной помощи, прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть потерпевшей. Правоохранительные органы начали расследование случившегося. Водитель катера задержан.

Ранее сообщалось, что в Индонезии сотрудник отеля Bumi Aditya и его бывший коллега расправились с туристкой, приехавшей из Испании. Преступники украли у женщины €155 (14,6 тысячи рублей), паспорт и телефон. Испанку спрятали в складском помещении гостиницы, где тело оставалось четыре дня. После этого останки перевезли на пляж, где позже их удалось обнаружить.

