Пожилая пара из Подольска подожгла пиротехнику в отделении банка

Двое пенсионеров из Подольска в Московской области подожгли пиротехнические изделия в местном отделении банка, сообщили в управлении МВД России по региону. Сотрудниками полиции были задержаны 74-летний мужчина и 73-летняя женщина, которая снимала все на телефон. Предполагается, что их обманули мошенники.

Сотрудники УМВД России по г. о. Подольск в одном из отделений финансово-кредитной организации, расположенной на улице Кирова, задержали мужчину 1951 г. р., который поджег пиротехническое изделие, а также женщину 1952 г. р., которая снимала его действия на мобильный телефон, — заявили в ведомстве.

Как уточнили в прокуратуре Московской области, задержанные утверждают, что действовали якобы по инструкции сотрудников правоохранительных органов. Пенсионеров убедили, что после этого им вернут деньги, которые были перечислены мошенникам.

Ранее в Волгограде жительница Ростова-на-Дону подожгла два автомобиля, будучи убежденной, что участвует в некой специальной операции. До этого 42-летняя женщина перевела мошенникам 2,5 млн рублей.