Суд вынес вердикт в отношении второго фигуранта дела о смертельном алкоголе

Суд в Ленинградской области заключил под стражу второго подозреваемого по делу о суррогатном алкоголе, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Согласно официальным данным, обвиняемыми являются двое местных жителей, которым предъявлены серьезные обвинения. Прокуроры поддержали ходатайство следствия о заключении их под арест.

Сланцевской городской прокуратурой поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух местных жителей — женщины 1964 года рождения и мужчины 1946 года рождения. <…> С учетом позиции прокурора в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Ранее в Следственном комитете Ленинградской области сообщили, что СУ СК региона предъявил обвинения двум местным жителям в производстве и продаже поддельного алкоголя. В ведомстве уточнили, что их действия повлекли гибель двух и более человек по неосторожности.

Кроме того, представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Сланцевском районе Ленинградской области в течение двух дней поступали сведения об отравлениях алкоголем от медиков и жителей. Она уточнила, что в домах госпитализированных и погибших обнаружили одинаковые пустые бутылки от немаркированного спиртного.