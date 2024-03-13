ЦБ и Генпрокуратура решили бороться с «раздолжнителями» В ЦБ намерены ограничить рекламу консультантов по избавлению от долгов

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Банк России совместно с Генпрокуратурой обсуждают меры по ограничению работы так называемых раздолжнителей — консультантов, предлагающих услуги по решению проблем с долгами, передает РБК. По его данным, обсуждается запрет на рекламу таких услуг. Агентство указывает, что ежегодно россияне отдают «раздолжнителям» до 50 млрд рублей.

Регулятор отмечает, что поскольку оказание населению юридических услуг не регулируется специальными законами, то появляются фирмы, которые предлагают заведомо ложные решения проблем с долгами, что приводит к финансовым потерям. Эксперты убеждены, что граждан не предупреждают о последствиях личного банкротства, к которым относятся продажа имущества должника, оспаривание сделок и невозможность получить кредит в будущем.

Для борьбы с недобросовестными консультантами предлагается ввести запрет на использование такими компаниями формулировок о «гарантии положительного результата» в виде освобождения гражданина от долгов. Также предлагается ввести запрет на введение в заблуждение относительно простоты процедуры банкротства и обязательное указание последствий процедуры банкротства.

Ранее юрист Дмитрий Донсков рассказал, что поправки, уточняющие способы взаимодействия коллекторов с должниками, определяют само понятие «коллектор». По его словам, главными нарушителями прав заемщиков являются не коллекторы, а кредитные и микрофинансовые организации (МФО).