Юрист разъяснил, как изменятся отношения коллекторов и должников с февраля Юрист Донсков: новый закон впервые дает определение понятию «коллектор»

Вступающие в силу 1 февраля поправки, уточняющие способы взаимодействия коллекторов с должниками, определяют само понятие «коллектор», которого раньше в российском законодательстве не было, рассказал в беседе с Lenta.ru юрист, арбитражный управляющий Дмитрий Донсков. При этом, по его словам, главными нарушителями прав заемщиков являются не коллекторы, а кредитные и микрофинансовые организации (МФО).

Как пояснил эксперт, по статистике, именно МФО чаще всего допускают при общении с должниками грубые нарушения, в частности угрожают их жизни и здоровью. В новой редакции закона уточняется, что коллекторами являются коммерческие организации, которые выкупили долг у банка или МФО. Они должны состоять в соответствующем государственном реестре Федеральной службы судебных приставов. Аналогичный перечень будет создан и для МФО.

Теперь их деятельность по возврату просроченной задолженности также будет контролироваться ФССП, — подчеркнул Донсков.

Юрист выразил надежду, что нововведения сделают процесс взаимодействия с должниками более оперативным, современным и цивилизованным.

Как отмечает издание, в прошлом году россияне взяли рекордные 34,91 млн микрокредитов на сумму до 30 тысяч рублей с единоразовым погашением в срок до 30 дней.

Ранее юрист Орест Мацала рассказал, что новый закон, вступающий в силу с 1 февраля, предусматривает возможность отказа заемщика от договора страхования при оформлении кредита. Также, по его словам, вводится уголовная ответственность для коллекторов за угрозы расправой, порчу имущества, клевету и другие нарушения прав должников и членов их семей.