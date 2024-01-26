Юрист разъяснил вступающие в силу с 1 февраля новые законы для заемщиков Юрист Мацала: с 1 февраля заемщики смогут отказаться от страхования кредитов

Фото: Вова Жабриков/ТАСС

Новый закон, вступающий в силу с 1 февраля, предусматривает возможность отказа заемщика от договора страхования при оформлении кредита, рассказал в беседе с LIFE.ru юрист Орест Мацала. Также, по его словам, вводится уголовная ответственность для коллекторов за угрозы расправы, порчу имущества, клевету и другие нарушения прав должников и членов их семей

Как пояснил специалист, отказаться от договора страхования можно будет в течение 30 календарных дней.

Теперь можно не только отказаться от договора страхования, но и вернуть страховую премию целиком или частично, — добавил юрист.

Что касается деятельности коллекторов, то, согласно новому закону, им запрещается звонить должнику в будни с 22:00 до 8:00, а в выходные и праздники — с 20:00 до 9:00, продолжил Мацала. Время при этом должно соответствовать часовому поясу, в котором живет заемщик. Личные встречи коллекторов с должником могут происходить не чаще раза в неделю.

Эксперт также рассказал, что при звонке должнику коллектор будет обязан представиться и получить подтверждение от абонента, что именно он является заемщиком, после чего сообщить все сведения о долге. За нарушения порядка общения коллекторам могут грозить административный штраф до 500 тысяч рублей, приостановление деятельности на срок до 90 суток и даже лишение свободы до 10 лет со штрафом до пяти млн рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2024 года в силу вступят изменения в ряде законов, касающихся как граждан России, так и иностранных представителей, ведущих бизнес на территории РФ. Также изменения ожидают получателей социальных пособий, пенсий и материнского капитала.