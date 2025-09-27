Мем 2018 года обернулся делом в суде и оправданием россиянина Обвиненный в оскорблении власти житель Волгограда был оправдан в суде

В Волгограде суд вынес оправдательный приговор россиянину Андрею Морозову, которого обвиняли в разжигании вражды и оскорблении власти из-за размещенного видеомема, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Ролик был снят в 2018 году во время чемпионата мира по футболу в России. На видео бразильский болельщик восклицает нецензурное слово. За публикацию этого видео в социальных сетях на Морозова составили административные протоколы по двум статьям.

В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину. Однако суд, изучив материалы публикации, не обнаружил в действиях Морозова признаков правонарушений. Было установлено, что фраза бразильского болельщика не содержит оскорблений в адрес России и не направлена на разжигание вражды.

Ранее суд назначил жительнице Свердловской области Евгении Рогозиной штраф в размере 310 тысяч рублей, ее признали виновной в призывах к насилию в отношении министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут. Женщину освободили из-под стражи прямо в зале суда. Адвокат Павел Терентьев уточнил, что суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде до момента вступления приговора в законную силу.

