В Петербурге ударят первые заморозки В Петербурге и Ленобласти ожидаются первые заморозки до –4 градусов

Первые заморозки ожидаются в Санкт-Петербурге в ночь на 28 сентября, передает пресс-служба ГУ МЧС России. Ведомство предупредило жителей о возможном ухудшении погодных условий.

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 28 сентября в Санкт-Петербурге местами ожидаются заморозки, — говорится в сообщении.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 28 сентября местами, а 29–30 сентября в большинстве районов Ленинградской области ожидаются заморозки до минус 1–4 градусов. Днем 28 сентября температура поднимется до плюс 9–14 градусов. В окрестностях Петербурга в ближайшие дни также прогнозируются заморозки до минус 1–2 градусов.

Ранее метеоролог Михаил Семенов предупредил, что октябрь в России может быть богат аномальными погодными явлениями. По его прогнозам, волны тепла будут резко сменяться похолоданием, заморозками и ледяными дождями, что создаст сложности для адаптации. В Центральной России, включая Москву, в начале месяца ожидается температура до плюс 22 градусов, но общий характер месяца будет обманчивым и коварным.