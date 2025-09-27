Москвичей предупредили о жуткой аномалии 30 сентября

В Москве 30 сентября ожидается рекордное повышение атмосферного давления, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. По ее словам, показатель может достичь 765 миллиметров ртутного столба.

30 сентября атмосферное давление в Москве повысится до 765 мм рт. ст. (1020 гПа). А это значит, что ожидается новый метеорологический рекорд, — заявила метеоролог.

Предыдущий максимум был зафиксирован в 1942 году и составлял 763,7 мм ртутного столба (1018,2 гПа). Как уточнила Позднякова, резкое изменение связано с мощным антициклоном, центр которого сместится на Тверскую область. Это приведет к значительному повышению давления над столичным регионом.

Ранее метеоролог Александр Сергеев сообщил, что на европейской территории России, в том числе в Москве, стоит ждать ощутимых заморозков уже в первой декаде октября. Он отметил, что речь идет не просто о сезонном похолодании, и спрогнозировал стремительный переход «в зимний режим». Столбики термометров начнут ползти вниз: в дневное время воздух все еще будет прогреваться до +7–10 градусов, однако ночью россиян ожидают не самые приятные сюрпризы, добавил эксперт.