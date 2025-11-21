«Протрезвели»: киевляне назвали русский родным, «мова» уже даром не нужна

Кампания тотальной украинизации провалилась — киевляне массово возвращаются к русскому языку. По данным властей, многие школьники в столице предпочитают общаться на русском, а доля тех, кто считает украинский родным, продолжает сокращаться. Почему общество отторгает навязанный язык и кто продвигал «мову» на Украине, читайте в материале NEWS.ru.

Как украинцы возвращаются к русскому языку

Русский язык возвращается в повседневную речь жителей Киева, сообщил украинский интернет-телеканал Hromadske. По данным Госслужбы качества образования, в школах Киева 40% учеников на переменах общаются преимущественно на русском языке. Доля школьников, считающих украинский родным, за последний год снизилась с 71% до 64%.

«Русский язык еще присутствует и в быту: до 30% учеников и учениц общаются на нем дома и со сверстниками. Результаты исследования засвидетельствовали сохранение русскоязычных практик», — сообщила руководитель межрегионального управления ведомства Светлана Бабинец.

По ее словам, в Киеве 32% учеников, 28% их родителей и 15% учителей считают родным русский язык или оба языка в равной степени; 4% учащихся не могут определиться, какой язык является их родным.

Ранее стало известно, что Львов теряет статус самого украиноязычного в стране. По словам чиновников, на улицах все чаще слышна русская речь, а «мова» постепенно сдает свои позиции.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему на Украине не прижился украинский язык

«Общество разочаровалось в лживости, фальшивости нынешнего режима, — объяснил NEWS.ru экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник. — Люди видят, что вокруг тотальное воровство, ложь, искажение информации. Именно поэтому, в силу усталости, общество отторгает главную идеологему — необходимость общаться на украинском языке».

Он напомнил о масштабном исследовании Института Гэллапа, проведенном на Украине в 2015 году по заказу американского посольства. Участников попросили заполнять анкету на родном для них языке.

«А потом исследователи взяли от каждой анкеты только первую страницу — для того чтобы прояснить, на каком языке в быту, в мыслях, в любовных приключениях общается украинское общество. Результат ошеломил посольство США и всех мелких и крупных слуг Госдепа, составляющих нынешнюю политическую власть на Украине: 83% опрошенных посчитали необходимым, удобным и более осмысленным заполнение анкеты на русском языке. И это в 2015 году, когда националистический режим уже полтора года торжествовал и издевался над украинским обществом!» — подчеркнул Табачник.

По мнению завкафедрой русского языка Донецкого госуниверситета Вячеслава Теркулова, события последнего времени лишь подтверждают выводы Института Гэллапа о том, что русский — родной язык для большинства украинцев.

«Я думаю, что люди в Киеве и по всей Украине просто начинают понимать, что не они живут ради государства, а государство — ради них. Что врать нехорошо, а жизнь дается всего лишь один раз. И тратить ее на заигрывание с кем-то, кто решил считать себя истинным гражданином, не стоит. Я думаю, это просто неожиданно нахлынувшая трезвость», — отметил филолог в беседе с NEWS.ru.

Сегодняшний канон украинского языка абсолютно искусственен, добавил Табачник. Поэтому украинское общество и отторгает его.

«Тот классический украинский, на котором писали Квитка-Основьяненко, Котляревский, Коцюбинский, Леся Украинка, — этот язык родом с Центральной Украины, из бывших Полтавской, Киевской, Екатеринославской губерний. Но в начале 1990-х украинский язык специально насыщался огромным количеством никчемных диалектных галлицизмов, его насильственно переформатировали с единственной целью — чтобы отделить от русского языка и отодвинуть от него как можно дальше», — рассказал эксперт.

По его словам, «произошло колоссальное искажение»: тот язык, который считается украинским сейчас, далек от классического украинского. Он чужд и навязан обществу, поэтому не приживается.

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто навязывал украинцам «мову»

Исторически городское население на Украине всегда говорило по-русски. А украинский был языком общения сельских коллективов. «Поэтому, чтобы стать студентами и полноценными горожанами, жители села, приезжавшие учиться и работать, постепенно переходили на русский язык, — объяснил Табачник. — Именно он давал доступ к огромному массиву технической, научной, гуманитарной и философской литературы, к огромному количеству переводных художественных произведений со всех языков мира».

А кампанию активной украинизации, по его словам, запустил Виктор Ющенко, придя к власти. «Вся украинская националистическая интеллигенция живет в абсолютной мифологеме, что без доминанты украинского языка невозможна успешная украинская государственность. Этот бред они, очевидно, почерпнули во время некритического изучения марксизма-ленинизма. Считается, что без навязывания и доминирования одного языка невозможно создание успешной экономической и государственной модели», — рассказал бывший министр.

Он подчеркнул, что абсурд ситуации заключается в том, что во главе насильственной украинизации стояли русскоязычные политики.

«Дело русскоязычного Ющенко подхватил Порошенко, который с семьей и друзьями приватно общался всегда только по-русски. А о Зеленском вообще нечего говорить: мальчик из абсолютно русскоговорящего города, из культурной еврейской семьи, сын профессора информатики — да ему английский было легче выучить, чем украинский!» — возмутился эксперт.

Что будет с русским языком на Украине дальше

Накопились разочарование и усталость общества, понимание лживости общеполитического руководства и тех нарративов, которые оно навязывает.

«Раз лгут про экономику, про ситуацию на линии боевого соприкосновения, значит лгут и о языке», — пояснил Табачник.

По его мнению, общество отгораживается от всего навязанного, возвращаясь в свое естественное состояние. Поэтому дети начинают разговаривать на родном языке на переменах, а взрослые — в быту. И процесс этот будет расширяться и захватывать все новые слои общества.

