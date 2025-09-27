Погода в Москве в воскресенье, 28 сентября: ждать ли холод и заморозки

В Москве и Московской области завтра, 28 сентября, ожидаются кратковременные дожди, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на воскресенье?

Какая погода будет в Москве 28 сентября

В Москве завтра, 28 сентября, в дневное время столбики термометров поднимутся до +10 градусов.

«28 сентября ночью будет облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь. Температура в Москве ночью — от +4 до +6 градусов, по области — от +1 до +6 градусов. Днем преимущественно без осадков. Температура в Москве — от +8 до +10 градусов, по области — от +6 до +11 градусов. Ветер северо-восточный 6–11 м/с», — пояснили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в конце недели в российскую столицу придут дожди и похолодание.

«В выходные погода станет менее комфортной — в регион придут облака и дожди, связанные с холодным атмосферным фронтом циклона, перемещающегося по Предуралью. В такой ситуации в субботу +10–12 градусов, в воскресенье около +10 градусов. Новая неделя начнется с влияния антициклона с запада. Он уменьшит количество и плотность облаков и прекратит дожди, но по-прежнему будет холодно — в понедельник +8–10 градусов, во вторник — от +10 до +12», — уточнил синоптик.

По информации метеорологических центров, ночь на воскресенье начнется с температуры около +8 градусов и слабого дождя. К утру столбик термометра опустится до +5-6 градусов, а осадки продолжатся. Днем температура воздуха достигнет максимума, однако прогреется лишь до +8–10 градусов. Ощущаться она будет еще холоднее из-за влияния ветра. Основная особенность дня — высокая вероятность дождя, особенно в первой половине суток. К вечеру осадки должны прекратиться, но температура вновь понизится до +6-7 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 28 сентября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 сентября в Санкт-Петербурге осадков не ожидается.

«28 сентября будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура ночью — от +6 до +8 градусов. Днем — от +11 до +13 градусов. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что антициклон продолжает усиливаться, смещаясь на север через Ботнический залив.

«Облачность будет портить красивые осенние виды, но в воскресенье снова должно быть много солнца. В субботу по востоку области даже дождик может местами капнуть, хотя атмосферное давление и очень высокое. Максимальное атмосферное давление в нашем регионе придется на начало недели. В центре антициклона, который будет близко к Ленинградской области, ожидается до 779 мм ртутного столба. Но в эти дни будет и наиболее холодная воздушная масса. Поэтому в ночные часы ожидаются такие низкие температуры. В Санкт-Петербурге даже при наличии облачности температура до +15 градусов, а уже с началом новой недели станет немного прохладнее, до +12 градусов», — рассказал метеоролог.

