Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 12:16

Погода в Москве в воскресенье, 28 сентября: ждать ли холод и заморозки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве и Московской области завтра, 28 сентября, ожидаются кратковременные дожди, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на воскресенье?

Какая погода будет в Москве 28 сентября

В Москве завтра, 28 сентября, в дневное время столбики термометров поднимутся до +10 градусов.

«28 сентября ночью будет облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь. Температура в Москве ночью — от +4 до +6 градусов, по области — от +1 до +6 градусов. Днем преимущественно без осадков. Температура в Москве — от +8 до +10 градусов, по области — от +6 до +11 градусов. Ветер северо-восточный 6–11 м/с», — пояснили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в конце недели в российскую столицу придут дожди и похолодание.

«В выходные погода станет менее комфортной — в регион придут облака и дожди, связанные с холодным атмосферным фронтом циклона, перемещающегося по Предуралью. В такой ситуации в субботу +10–12 градусов, в воскресенье около +10 градусов. Новая неделя начнется с влияния антициклона с запада. Он уменьшит количество и плотность облаков и прекратит дожди, но по-прежнему будет холодно — в понедельник +8–10 градусов, во вторник — от +10 до +12», — уточнил синоптик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По информации метеорологических центров, ночь на воскресенье начнется с температуры около +8 градусов и слабого дождя. К утру столбик термометра опустится до +5-6 градусов, а осадки продолжатся. Днем температура воздуха достигнет максимума, однако прогреется лишь до +8–10 градусов. Ощущаться она будет еще холоднее из-за влияния ветра. Основная особенность дня — высокая вероятность дождя, особенно в первой половине суток. К вечеру осадки должны прекратиться, но температура вновь понизится до +6-7 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 28 сентября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 сентября в Санкт-Петербурге осадков не ожидается.

«28 сентября будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура ночью — от +6 до +8 градусов. Днем — от +11 до +13 градусов. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что антициклон продолжает усиливаться, смещаясь на север через Ботнический залив.

«Облачность будет портить красивые осенние виды, но в воскресенье снова должно быть много солнца. В субботу по востоку области даже дождик может местами капнуть, хотя атмосферное давление и очень высокое. Максимальное атмосферное давление в нашем регионе придется на начало недели. В центре антициклона, который будет близко к Ленинградской области, ожидается до 779 мм ртутного столба. Но в эти дни будет и наиболее холодная воздушная масса. Поэтому в ночные часы ожидаются такие низкие температуры. В Санкт-Петербурге даже при наличии облачности температура до +15 градусов, а уже с началом новой недели станет немного прохладнее, до +12 градусов», — рассказал метеоролог.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 27 сентября: где сбои в РФ

Магнитные бури сегодня, 27 сентября: что завтра, головная боль, риск смерти

Штормовой ветер и холод до -10? Погода в Москве в начале октября: что ждать

Москва
новости
прогнозы
синоптики
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовалась из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас — получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.