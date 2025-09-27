Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 16:56

Врачи раскрыли, как холодные квартиры угрожают здоровью россиян

SHOT: частый душ в холодной квартире может перегрузить сердце

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиянам рекомендовали реже принимать душ, пока в домах не включили отопление, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам сосудистых хирургов, слишком частое мытье в холодных условиях может привести к перегрузке сердечно-сосудистой системы и потере сознания.

Организм реагирует на перепад температуры стрессом, который вызывает резкий сосудистый спазм. Повышенное сопротивление сосудов создает дополнительную нагрузку на сердце. В зоне риска находятся люди с хроническими заболеваниями сердца и слабым иммунитетом.

Медики уточняют, что здоровым гражданам опасаться не стоит. Однако, чтобы снизить риск переохлаждения, специалисты советуют сразу после душа быстро одеваться и не оставаться с мокрыми волосами.

Ранее терапевт Надежда Чернышова рекомендовала москвичам перейти на многослойную одежду в связи с резким похолоданием. Она также посоветовала носить сезонную обувь для сохранения тепла. Для людей с хроническими заболеваниями, по ее словам, важны регулярный прием лекарств, полноценный сон и избегание переутомления.

До этого Роспотребнадзор назвал продукты, замедляющие старение кожи: морепродукты, жирную рыбу, зеленые и оранжевые овощи, орехи и растительные масла. Морковь и тыква улучшают цвет лица, шпинат и брокколи защищают от старения, орехи поддерживают баланс влаги, а лосось и устрицы способствуют выработке коллагена.

