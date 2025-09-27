Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 17:03

На Байкале предложили создать резервацию как у индейцев США

Член совета при главе Бурятии Арсеньева предложила создать на Байкале резервацию

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Создание резервации по образцу индейской в США может стать решением проблем жителей прибайкальских территорий, эту идею РБК озвучила представитель общественного совета при главе Бурятии Галина Арсеньева. Инициатива призвана преодолеть «правовую аномалию», возникшую из-за строгого охранного статуса Байкала, которая лишает местных жителей многих прав.

Никто не будет так бережно относиться к Байкалу, как это делает местное население, — заявила Арсеньева.

В рамках резервации государство могло бы выплачивать компенсацию населению за проживание на этой территории, а люди в свою очередь взяли бы на себя обязательства по поддержанию чистоты Байкала, пояснила Арсеньева.

Ранее экс-заместитель губернатора Аляски Лорен Леман рассказал, что Аляска сохраняет значительное культурное наследие со времен Русской Америки. По его словам, здесь по-прежнему есть граждане, имеющие русские корни. При этом русский язык оставался первым для многих местных детей даже в начале XX века.

Байкал
Бурятия
индейцы
территории
