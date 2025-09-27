Раскрыто, сколько объектов недвижимости изъяли у экс-мэра Владивостока

Судебные приставы изъяли более 700 объектов недвижимости у экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и связанных с ним должников, сообщили представители ГМУ ФССП России в комментарии РИА Новости. В ведомстве уточнили, что имущество передано в доход государства и относится к различным категориям недвижимости. Эта мера была принята в рамках исполнения особых исполнительных производств.

В результате принятых мер судебными приставами Управления по исполнению особых исполнительных производств ГМУ ФССП России в доход РФ обращено более 700 объектов недвижимого имущества, принадлежащего экс-мэру Владивостока и другим должникам, — говорится в сообщении.

Ранее Генеральная прокуратура России сообщила, что направила в суд новый иск о передаче в доход государства имущества бывшего мэра Владивостока. В документе также указано имущество его матери Раисы Николаевой и других лиц, приобретенное с нарушением антикоррупционных норм.

Кроме того, прокуратура заявила, что требует изъятия у Николаева, его родственников и доверенных лиц имущества на сумму свыше 5,3 млрд рублей и более 700 млн рублей. В ведомстве подчеркнули, что экс-мэр, занимая пост, одновременно вел предпринимательскую деятельность и использовал полномочия для незаконного обогащения.