Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 16:54

Раскрыто, сколько объектов недвижимости изъяли у экс-мэра Владивостока

ФССП изъяла свыше 700 объектов недвижимости у бывшего мэра Владивостока

Владимир Николаев Владимир Николаев Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Судебные приставы изъяли более 700 объектов недвижимости у экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и связанных с ним должников, сообщили представители ГМУ ФССП России в комментарии РИА Новости. В ведомстве уточнили, что имущество передано в доход государства и относится к различным категориям недвижимости. Эта мера была принята в рамках исполнения особых исполнительных производств.

В результате принятых мер судебными приставами Управления по исполнению особых исполнительных производств ГМУ ФССП России в доход РФ обращено более 700 объектов недвижимого имущества, принадлежащего экс-мэру Владивостока и другим должникам, — говорится в сообщении.

Ранее Генеральная прокуратура России сообщила, что направила в суд новый иск о передаче в доход государства имущества бывшего мэра Владивостока. В документе также указано имущество его матери Раисы Николаевой и других лиц, приобретенное с нарушением антикоррупционных норм.

Кроме того, прокуратура заявила, что требует изъятия у Николаева, его родственников и доверенных лиц имущества на сумму свыше 5,3 млрд рублей и более 700 млн рублей. В ведомстве подчеркнули, что экс-мэр, занимая пост, одновременно вел предпринимательскую деятельность и использовал полномочия для незаконного обогащения.

Владивосток
приставы
недвижимость
мэры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.