Почему крупные застройщики уходят от покупки техники в пользу лизинга

Erid: 2W5zFJUDm3n

Еще десять лет назад владение собственной техникой считалось символом стабильности и силы строительной компании. Сегодня тренды изменились: даже крупнейшие игроки рынка отказываются от дорогостоящих покупок в пользу гибких моделей финансирования, таких как лизинг. Что стоит за этим переходом и почему лизинг становится неотъемлемой частью современного строительного бизнеса?

От покупки — к эффективности

Современное строительство требует гибкости. Проекты становятся короче, сроки сжимаются, а конкуренция возрастает. В этих условиях каждая статья бюджета должна быть обоснованной. Покупка техники — это не просто разовая трата. Это замораживание капитала, содержание парка, налоги, амортизация, ремонт и просто простой.

В отличие от покупки, лизинг позволяет использовать необходимое оборудование здесь и сейчас, не выводя из оборота миллионы рублей. При этом техника остается в полной эксплуатации, но без всех сопутствующих затрат на владение.

Финансовая выгода на длинной дистанции

На первый взгляд может показаться, что лизинг дороже: ежемесячные платежи, проценты и обязательства. Но если просчитать совокупные расходы на владение техникой в течение трех — пяти лет, то разница оказывается не в пользу покупки. Особенно если техника используется нерегулярно или в рамках конкретного проекта.

По данным консалтинговых агентств, крупные строительные компании, перешедшие на лизинговые схемы, в среднем сократили капитальные затраты на 25–30%. А некоторые добились и более высоких показателей, перераспределив высвобожденные средства в развитие, закупку материалов и масштабирование проектов.

Минимизация рисков и простоев

Ни одна строительная площадка не застрахована от простоев. Поломка, нехватка деталей, задержка поставок — все это способно парализовать работу. При этом простой техники в собственности означает потерю денег и времени.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лизинг позволяет избежать этих рисков. Во-первых, большинство лизинговых контрактов включает сервисное обслуживание. Во-вторых, техника может быть заменена или модернизирована в процессе исполнения договора. Это дает компаниям стратегическую устойчивость и оперативную гибкость.

Технологичность и обновление парка

Еще один плюс лизинга — возможность регулярно обновлять парк техники. Для строительной отрасли, где технологии стремительно развиваются, это особенно важно. Современные экскаваторы, краны, опалубочные системы становятся все более энергоэффективными, производительными и безопасными. Но они и стоят дороже.

С лизингом компания получает доступ к технике последнего поколения без необходимости платить за нее полную цену. Это особенно ценно на фоне растущих требований к экологичности, энергоэффективности и цифровизации процессов.

Кто помогает застройщикам меняться?

Переход на лизинг требует надежного партнера. Одним из заметных игроков на рынке является компания «Опалубка Индастри» — один из лидеров в сфере аренды и лизинга строительного оборудования.

Компания предоставляет широкий ассортимент опалубочных систем, башенных кранов, подъемников и спецтехники, предлагая гибкие условия сотрудничества: от краткосрочной аренды до долгосрочного лизинга с возможностью последующего выкупа.

Как отмечают в компании «Опалубка Индастри», их клиенты — от региональных подрядчиков до федеральных застройщиков — все чаще переходят именно на лизинговые модели. Это позволяет им быстрее запускать объекты, не отвлекая ресурсы на закупки и обслуживание техники.

Лизинг — это зрелость бизнеса

Сегодня владение техникой — уже не показатель силы, а часто избыточная роскошь. Рынок движется в сторону рационального использования ресурсов. Лизинг позволяет крупным застройщикам сосредоточиться на главном: качестве работ, сроках сдачи и масштабируемости бизнеса.

В условиях экономической неопределенности и ужесточения конкуренции гибкость, которую дает лизинг, становится не просто удобством, а стратегическим преимуществом.

Крупные застройщики переходят от владения к использованию. И компании, такие как «Опалубка Индастри», становятся для них не просто поставщиками техники, а полноценными партнерами в строительстве будущего.

Лизинг и ESG-повестка: дополнительное преимущество

Все больше застройщиков ориентируются на ESG-стандарты (экология, социальная ответственность, корпоративное управление), и лизинг в этом контексте приобретает новое значение. Использование арендной техники позволяет снижать углеродный след, оптимизировать логистику и минимизировать избыточное потребление ресурсов. Переход на лизинг — это шаг к устойчивому строительству, который учитывает не только экономику, но и экологию.

РЕКЛАМА: ООО «ОПАЛУБКА ИНДАСТРИ», ИНН 5050137271