Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 16:51

Почему крупные застройщики уходят от покупки техники в пользу лизинга

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Erid: 2W5zFJUDm3n

Еще десять лет назад владение собственной техникой считалось символом стабильности и силы строительной компании. Сегодня тренды изменились: даже крупнейшие игроки рынка отказываются от дорогостоящих покупок в пользу гибких моделей финансирования, таких как лизинг. Что стоит за этим переходом и почему лизинг становится неотъемлемой частью современного строительного бизнеса?

От покупки — к эффективности

Современное строительство требует гибкости. Проекты становятся короче, сроки сжимаются, а конкуренция возрастает. В этих условиях каждая статья бюджета должна быть обоснованной. Покупка техники — это не просто разовая трата. Это замораживание капитала, содержание парка, налоги, амортизация, ремонт и просто простой.

В отличие от покупки, лизинг позволяет использовать необходимое оборудование здесь и сейчас, не выводя из оборота миллионы рублей. При этом техника остается в полной эксплуатации, но без всех сопутствующих затрат на владение.

Финансовая выгода на длинной дистанции

На первый взгляд может показаться, что лизинг дороже: ежемесячные платежи, проценты и обязательства. Но если просчитать совокупные расходы на владение техникой в течение трех — пяти лет, то разница оказывается не в пользу покупки. Особенно если техника используется нерегулярно или в рамках конкретного проекта.

По данным консалтинговых агентств, крупные строительные компании, перешедшие на лизинговые схемы, в среднем сократили капитальные затраты на 25–30%. А некоторые добились и более высоких показателей, перераспределив высвобожденные средства в развитие, закупку материалов и масштабирование проектов.

Минимизация рисков и простоев

Ни одна строительная площадка не застрахована от простоев. Поломка, нехватка деталей, задержка поставок — все это способно парализовать работу. При этом простой техники в собственности означает потерю денег и времени.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лизинг позволяет избежать этих рисков. Во-первых, большинство лизинговых контрактов включает сервисное обслуживание. Во-вторых, техника может быть заменена или модернизирована в процессе исполнения договора. Это дает компаниям стратегическую устойчивость и оперативную гибкость.

Технологичность и обновление парка

Еще один плюс лизинга — возможность регулярно обновлять парк техники. Для строительной отрасли, где технологии стремительно развиваются, это особенно важно. Современные экскаваторы, краны, опалубочные системы становятся все более энергоэффективными, производительными и безопасными. Но они и стоят дороже.

С лизингом компания получает доступ к технике последнего поколения без необходимости платить за нее полную цену. Это особенно ценно на фоне растущих требований к экологичности, энергоэффективности и цифровизации процессов.

Кто помогает застройщикам меняться?

Переход на лизинг требует надежного партнера. Одним из заметных игроков на рынке является компания «Опалубка Индастри» — один из лидеров в сфере аренды и лизинга строительного оборудования.

Компания предоставляет широкий ассортимент опалубочных систем, башенных кранов, подъемников и спецтехники, предлагая гибкие условия сотрудничества: от краткосрочной аренды до долгосрочного лизинга с возможностью последующего выкупа.

Как отмечают в компании «Опалубка Индастри», их клиенты — от региональных подрядчиков до федеральных застройщиков — все чаще переходят именно на лизинговые модели. Это позволяет им быстрее запускать объекты, не отвлекая ресурсы на закупки и обслуживание техники.

Лизинг — это зрелость бизнеса

Сегодня владение техникой — уже не показатель силы, а часто избыточная роскошь. Рынок движется в сторону рационального использования ресурсов. Лизинг позволяет крупным застройщикам сосредоточиться на главном: качестве работ, сроках сдачи и масштабируемости бизнеса.

В условиях экономической неопределенности и ужесточения конкуренции гибкость, которую дает лизинг, становится не просто удобством, а стратегическим преимуществом.

Крупные застройщики переходят от владения к использованию. И компании, такие как «Опалубка Индастри», становятся для них не просто поставщиками техники, а полноценными партнерами в строительстве будущего.

Лизинг и ESG-повестка: дополнительное преимущество

Все больше застройщиков ориентируются на ESG-стандарты (экология, социальная ответственность, корпоративное управление), и лизинг в этом контексте приобретает новое значение. Использование арендной техники позволяет снижать углеродный след, оптимизировать логистику и минимизировать избыточное потребление ресурсов. Переход на лизинг — это шаг к устойчивому строительству, который учитывает не только экономику, но и экологию.

РЕКЛАМА: ООО «ОПАЛУБКА ИНДАСТРИ», ИНН 5050137271

недвижимость
бизнес
лизинг
строительство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американец вырастил тыкву весом в тонну и стал чемпионом мира
Житель Белгородской области чуть не погиб из-за ракетного обстрела ВСУ
В Мьянме и Камбодже выявили рабские центры с тысячами пленников
Власти российского региона ответили на критику Никиты Михалкова
Заработок в России, позор в Грузии, помощь ВСУ: как живет Андрей Макаревич
Известная актриса разделась на камеру догола во время отдыха на Мальдивах
Пять причин выбрать аренду опалубки вместо покупки: мнение инженеров
Куда сходить в Москве в выходные, 18–19 октября: орган и бесплатные музеи
Роман с Данко, антивоенные посты и скандал отца: как живет дочь Хазанова
Мэра немецкой общины задержали у ночного клуба с кокаином
Волонтер предположил, как пропавшие в тайге Усольцевы могли покинуть страну
Звезда эротической драмы «Чистые» показала фото в бикини на отдыхе
Сын путается в показаниях: известный миллиардер был убит, а не погиб случайно?
Шатдаун в США грозит остановкой ядерных проектов
ВСУ провалили атаку на три российских региона
В СВОП назвали вероятные сроки завершения горячей фазы конфликта на Украине
Стали известны подробности состояния Брижит Бардо после операции
Сперцяна исключили из премии «Джентльмен года» после расистского скандала
Выбранное Путиным время для разговора с Трампом назвали идеальным
Королева нашла способ заработать на Николаеве
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.