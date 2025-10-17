Депутат назвал способ сделать российский бизнес более духовным

Российским предпринимателям рекомендуется следовать христианским заповедям в ведении бизнеса, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, данный подход обеспечит формирование положительного имиджа.

Религия, и в частности православие, — это не просто вера, а фундаментальная основа для формирования честного, ответственного и социально ориентированного бизнеса. Когда предприниматель в своей деятельности руководствуется не только сиюминутной выгодой, но и вечными заповедями, такими как «не укради», «не обмани» и «возлюби ближнего своего», это создает прочную репутацию, а значит, долгосрочный успех, — пояснил Иванов.

Он отметил, что в истории России немало примеров купцов и промышленников, чья благотворительность и порядочность были связаны с глубокой верой. По словам депутата, человек, для которого вера — основа жизни, выбирает в команду не только профессионалов, но и людей с близкими ему моральными ценностями.

Это вопрос не дискриминации, а создания здорового и гармоничного коллектива, основанного на взаимопонимании и общих ценностях. Такая среда минимизирует конфликты и повышает уровень доверия, что неизменно положительно сказывается на результатах работы, — резюмировал Иванов.

Ранее председатель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом Владимир Легойда заявил, что бессмысленно передавать детям знания о православии, если сами родители не живут в соответствии с верой. По его словам, религия и христианство — это не просто абстрактные понятия, а образ жизни.