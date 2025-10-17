Во Владивостоке детей эвакуировали из школы из-за телефона Взорвавшийся телефон стал причиной эвакуации в школе во Владивостоке

Телефон взорвался у восьмиклассника в одной из школ Владивостока, сообщил Telegram-канал Amur Mash. Всех людей эвакуировали из учебного заведения.

Как отметил канал, школьник начал тыкать в телефон ручкой во время перемены, в результате устройство задымилось, раздался хлопок. На место приехали пожарные, никто не пострадал.

Ранее в подмосковной больнице спасли подростка, который получил травмы из-за взрыва телефона в кармане брюк. В результате штаны юноши воспламенились и начали плавиться прямо на его ногах.

До этого во Владивостоке в школе № 69 произошел пожар из-за взрыва смартфона Poco X3 Pro Core. Из здания эвакуировали 600 человек, среди которых были ученики. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

В начале сентября смартфон Xiaomi 13 взорвался в руках трехлетнего мальчика из китайской провинции Цзянсу, когда тот смотрел видео. В результате ребенок получил ожоги руки и нижних конечностей. Родители малыша утверждают, что телефон не ремонтировался и никак не модифицировался после покупки.