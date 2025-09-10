Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 17:52

Трехлетний мальчик получил ожоги из-за взорвавшегося смартфона

В Китае смартфон Xiaomi взорвался в руках трехлетнего ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Смартфон Xiaomi 13 взорвался в руках трехлетнего мальчика из китайской провинции Цзянсу, когда тот смотрел видео, сообщает Baijiahao. В результате ребенок получил ожоги руки и нижних конечностей. Родители малыша утверждают, что телефон не ремонтировался и никак не модифицировался после покупки.

Трехлетний мальчик смотрел видео, когда его мобильный телефон внезапно самопроизвольно загорелся, обжег пальцы и покрыл волдырями нижние конечности, — говорится в публикации.

Представители Xiaomi уже связались с родителями пострадавшего ребенка. Они отправят остатки смартфона в научно-исследовательский центр, чтобы установить причину взрыва.

При этом пользователи Сети выразили обеспокоенность из-за безопасности смартфона. Они обратили внимание, что модель выпущена менее трех лет назад. Возмутившиеся владельцы устройств компании призвали производителя как можно скорее опубликовать результаты расследования.

Ранее Xiaomi объявила об отзыве 146,8 тысячи внешних аккумуляторов модели PB2030MI. Решение связано с выявлением потенциальных рисков безопасности при эксплуатации в экстремальных условиях. Выяснилось, что устройства могут загореться и взорваться.

Китай
взрывы
смартфоны
телефоны
дети
пострадавшие
Xiaomi
