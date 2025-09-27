В России планируют ужесточить борьбу с услугами списания долгов

Центробанк и Генеральная прокуратура РФ разрабатывают меры по привлечению к ответственности фирм, незаконно предлагающих услуги по списанию долгов, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута, передает агентство ПРАЙМ. По его словам, эти компании активно размещают рекламу с обещаниями простить долги, что является обманом.

И вот это явление настоящего времени не может не вызывать нашу обеспокоенность, потому что это действительно болезнь на здоровом рынке взыскания. Мы с этим пытаемся бороться, в том числе принят закон, который запрещает рекламу деятельности такого рода — прямое обещание того, что мы решим ваши проблемы, приходите к нам, заплатите деньги. Но, вероятно, этого будет недостаточно, — сказал Мамута.

Единственным законным способом избавиться от долгов остается банкротство при отсутствии имущества, либо реструктуризация, согласованная с кредитором, уточнил эксперт. Он добавил, что ЦБ рассматривает возможность введения правил, запрещающих брать предоплату за подобные услуги.

Ранее стало известно, что Центробанк России поддерживает предложение ввести ограничение по количеству банковских карт. Тогда речь шла о 10 картах на одного человека. Заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов заявил, что соответствующие изменения станут эффективным инструментом в борьбе с дропперами.