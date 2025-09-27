Названа главная опасность кредитов и кредитных карт

Кредиты создают иллюзию доступности денег, пока люди теряют контроль над расходами и в конечном итоге впадают в зависимость от заемных средств, считает инвестор Сергей Федореев. В интервью для Lenta.ru он рассказал, что кредитные карты особенно опасны — они маскируют реальную стоимость заимствований.

Они создают ощущение, что деньги всегда доступны, хотя на самом деле каждое снятие или покупка оборачиваются высокими процентами. В результате обычные бытовые траты — продукты, одежда, поездки — постепенно становятся долгом, — приводит его слова издание.

Финансист подчеркнул, что заемные средства целесообразно использовать только для решения стратегических задач или инвестиций в будущий рост. Брать кредит на повседневные нужды, по мнению Федореева, — занимать у «собственного будущего». Он рекомендовал накапливать средства для текущих потребностей вместо импульсных заимствований.

Специалист заключил, что выход из долговой спирали требует пересмотра финансового поведения и дисциплины. По его наблюдениям, многие заемщики осознают проблему только при серьезной долговой нагрузке, когда проценты значительно превышают сумму первоначального долга.

Ранее сообщалось, что Центробанк и Генеральная прокуратура РФ разрабатывают меры по привлечению к ответственности фирм, незаконно предлагающих услуги по списанию долгов. По словам руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаила Мамуты, эти компании зачастую размещают недостоверную информацию в своей рекламе.