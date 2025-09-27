SHAMAN подтвердил существование партии «Мы»

Заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) подтвердил существование партии «Мы» — об этом стало известно из его заявления, опубликованного в Telegram-канале. Музыкант отметил, что это не шутка.

Партия «Мы» существует. Это не шутка, — поделился Дронов.

Прежде певец сделал необычный подарок своей возлюбленной, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной: в честь дня рождения он объявил о создании партии. По его словам, отметить событие сразу не получилось — пара была занята подготовкой к международному музыкальному конкурсу «Интервидение-2025». Однако уже в Коломне они «устроили гулянья с песнями и танцами».

Ранее SHAMAN и Мизулина появились вместе на музыкальном конкурсе. Их нежный поцелуй и трогательные взгляды попали в объективы фотографов.

Позднее певец заявил, что Россия задала высокую планку в организации музыкального мероприятия. Он отметил зрелищность шоу, удачное сочетание традиционных инструментов с технологиями дополненной реальности и выразил гордость за возрождение международного конкурса в стране.