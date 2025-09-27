Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 17:09

SHAMAN подтвердил существование партии «Мы»

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) подтвердил существование партии «Мы» — об этом стало известно из его заявления, опубликованного в Telegram-канале. Музыкант отметил, что это не шутка.

Партия «Мы» существует. Это не шутка, — поделился Дронов.

Прежде певец сделал необычный подарок своей возлюбленной, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной: в честь дня рождения он объявил о создании партии. По его словам, отметить событие сразу не получилось — пара была занята подготовкой к международному музыкальному конкурсу «Интервидение-2025». Однако уже в Коломне они «устроили гулянья с песнями и танцами».

Ранее SHAMAN и Мизулина появились вместе на музыкальном конкурсе. Их нежный поцелуй и трогательные взгляды попали в объективы фотографов.

Позднее певец заявил, что Россия задала высокую планку в организации музыкального мероприятия. Он отметил зрелищность шоу, удачное сочетание традиционных инструментов с технологиями дополненной реальности и выразил гордость за возрождение международного конкурса в стране.

SHAMAN
партии
Екатерина Мизулина
Ярослав Дронов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.