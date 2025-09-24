Россия при организации музыкального конкурса «Интервидение» задала высокую планку, заявил aif.ru певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Он отметил, что мероприятие получилось зрелищным, в нем отлично сочетались традиционные инструменты и современные технологии. Артист выразил гордость тем, что России удалось возродить такой конкурс.

Наша страна задала высокую планку в зрелищности шоу, удачном совмещении традиционных инструментов и технологий дополненной реальности, — сказал SHAMAN.

Ранее продюсер Игорь Матвиенко заявил, что SHAMAN, представлявший Россию на международном конкурсе «Интервидение», понимал, что делает, когда попросил жюри не оценивать его выступление. По его мнению, артист выступил достойно.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала организацию «Интервидения» крупной победой России и традиционного мира. Она заявила, что конкурс стал ответом на «грязь и извращения» западной культурной экспансии, а его итоги объединили миллиарды людей, уставших от современного абсурда.