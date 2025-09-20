Поцелуй SHAMAN и Мизулиной на «Интервидении» попал на фото

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина появились вместе на музыкальном конкурсе «Интервидение-2025». Их поцелуй попал на фото. На снимках также можно увидеть, как возлюбленные трогательно смотрят друг на друга, передает корреспондент NEWS.ru.

Ранее глава Лиги безопасного интернета назвала концерт исполнителя Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) в «Лужниках» «голой» вечеринкой из-за поцелуя певца на сцене с одной из танцовщиц. Она призвала Следственный комитет России и Генпрокуратуру проверить выступление артиста, которое было заявлено как мероприятие для детей 12+.

Также Мизулина выложила совместное фото с SHAMAN в соцсетях накануне его выступления на «Интервидении». Глава Лиги безопасного интернета таким способом выразила поддержку артисту. Она сопроводила снимок двумя эмодзи: изображением мускулов и сердца в цветах российского флага.